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В районы Тульской области будут выезжать мобильные медицинские бригады
Фото минздрава Тульской области.

В районы Тульской области будут выезжать мобильные медицинские бригады

В их составе — врачи взрослой и детской областной больниц.

С 1 ноября для сокращения сроков ожидания приема жителей узкими специалистами в районы будут выезжать мобильные медицинские бригады. В их составе — врачи взрослой и детской областной больниц.

Согласно федеральному стандарту оказания медицинской помощи ожидание записи на прием к узким специалистам не должно превышать 2 недели. Минздрав региона постоянно анализирует доступность записи к узким специалистам.

В случае превышения сроков ожидания записи на прием — например если врач ушел в отпуск или на больничном — в районную больницу направят специалиста из областного медучреждения. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ежемесячные планы-графики выездных мобильных медицинских бригад будут размещены на сайтах районных больниц.

Напомним, доступность медицинской помощи — одна из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение». 

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