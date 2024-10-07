В Тульской области на учете по беременности стоят почти пять тысяч будущих мам

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Из них 1719 наблюдаются в перинатальном центре.

В Тульской области 4658 женщин готовятся стать мамами. Из них 1719 наблюдаются в перинатальном центре, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Врио главного врача Тульского областного перинатального центра Сергей Рыбников отметил, что в перинатальном центре созданы все условия для того, чтобы пациентка чувствовала себя максимально комфортно: индивидуальные родильные боксы, одно- и двухместные палаты, возможность совместного пребывания мамы и малыша, проведение партнерских родов.

При желании беременные женщины и молодые мамы могут воспользоваться дополнительными сервисными услугами.

