В Суворове за телефонное мошенничество осудили 16-летних подростков

В апреле 2024 г. неизвестные вступили в сговор с несовершеннолетними парнем и девушкой. Преступники позвонили потерпевшей и сообщили, что ее родственница якобы попала в ДТП и является виновницей происшествия. Чтобы освободить родственницу от уголовной ответственности, женщина передала мошенникам наличные и сообщила пин-код своей банковской карты. Подсудимые обналичили 50 тысяч рублей и были таковы.

Из-за возраста несовершеннолетних уголовное дело заводить не стали, однако им предъявили гражданский иск. В качестве компенсации материального ущерба законные представители малолетних преступников обязаны выплатить потерпевшей 104 тыс. рублей. С парня взыскали 20 тыс. рублей, а с девушки — 10 тыс. рублей.