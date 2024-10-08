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В Суворове за телефонное мошенничество осудили 16-летних подростков

В Суворове за телефонное мошенничество осудили 16-летних подростков

Суворовский межрайонный суд взыскал с несовершеннолетних материальный ущерб и моральный вред в сумме 134 тыс. рублей.

В апреле 2024 г. неизвестные вступили в сговор с несовершеннолетними парнем и девушкой. Преступники позвонили потерпевшей и сообщили, что ее родственница якобы попала в ДТП и является виновницей происшествия. Чтобы освободить родственницу от уголовной ответственности, женщина передала мошенникам наличные и сообщила пин-код своей банковской карты. Подсудимые обналичили 50 тысяч рублей и были таковы.

Из-за возраста несовершеннолетних уголовное дело заводить не стали, однако им предъявили гражданский иск. В качестве компенсации материального ущерба законные представители малолетних преступников обязаны выплатить потерпевшей 104 тыс. рублей. С парня взыскали 20 тыс. рублей, а с девушки — 10 тыс. рублей.

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сегодня, в 09:55 0
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