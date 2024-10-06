В тульском перинатальном центре прошел день открытых дверей

Фото минздрава Тульской области.

В главном корпусе Тульского областного перинатального центра прошел день открытых дверей, посвященный Всероссийскому Дню беременных. Об этом сообщает региональный минздрав.

На встречу пришли более 50 будущих родителей из Тулы, Суворова, Новомосковска, Ясногорска, Плавска, Узловой и Щёкино.

Специалисты медучреждения ответили на вопросы будущих родителей: как подготовиться к встрече с малышом и вести себя во время родов, что взять с собой, как заключить контракт на роды.

Будущим мамам показали отделения перинатального центра. Они побывали в приемном, родильном и послеродовом отделениях. Увидели, в каких комфортных условиях находятся мамы и малыши после родов.

Каждая мама получила подарок, а победительница лотереи выиграла подарочный сертификат на фотосъемку в день выписки.

Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. Особое внимание уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями. На поддержку семей с детьми также направлен нацпроект «Демография».