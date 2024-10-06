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Охота на ведьм 2.0: в Тульской области могут начать сажать за наведение порчи
Фото: ru.freepik.com.

Охота на ведьм 2.0: в Тульской области могут начать сажать за наведение порчи

Правда пока не ясно, как будут доказывать, что ритуал подействовал.

В России захотели ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты. Инициативу предложил депутат Госдумы Александр Спиридонов в эфире телеканала «Спас».

Парламентарий объяснил, что попытки негативно влиять на жизнь и здоровье других людей закон, по его мнению, должен приравнять к попытке нанесения ущерба.

— Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека, — подчеркнул депутат ГД.

Правда пока не ясно, как будут доказывать, что ритуал подействовал. Кроме того, пока не уточняется, как именно будут наказывать — рублем или тюрьмой. Но законопроект уже в работе. 

Напомним, на фоне неопределенных экономических перспектив гадание на картах Таро стало популярной услугой у жителей Тульской области. Многие объявления на «Авито» касаются тарологов — «экспертов», которые не только предскажут вам будущее на год, но и обучат мистическому ремеслу. Почитать об этом можно по ссылке

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Автор:
сегодня, в 10:01 0
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