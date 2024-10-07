Каждый пятый туляк завтракает на работе

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Больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни.

66% россиян в свои рабочие дни завтракают дома, 18% — на рабочем месте. Лишь 1% опрошенных выбирает для утреннего приема пищи заведения общественного питания, рассказали аналитики SuperJob.

Мужчины предпочитают завтракать дома. Женщины чаще завтракают на работе (21%) либо пропускают утренний прием пищи (16%). Но больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни, — среди опрошенных до 34 лет (20%).

Что на завтрак? По утрам рабочих будней туляки чаще всего выбирают кашу. 28% опрошенных едят яичницу, омлет или вареные яйца. Каждый четвертый перекусывает бутербродом. 13% утром доедают то, что есть в холодильнике. 13% ограничиваются чашкой кофе, 12% — чашкой чай. Творог на завтрак предпочитают 9% опрошенных, йогурт — 5%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике. Женщины чаще предпочитают бутерброды и йогурт. Кофе вместо завтрака чаще выбирают женщины, чай — мужчины.