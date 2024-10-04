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В администрации Тулы разъяснили, почему ввели новую схему движения на ул. Плеханова и Воздухофлотской

В администрации Тулы разъяснили, почему ввели новую схему движения на ул. Плеханова и Воздухофлотской

Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству разъяснили, почему выбрана новая схема организации движения на ул. Плеханова.

Ремонт двух участков трамвайных путей — на улицах Воздухофлотской и Плеханова — вышел на завершающую стадию. Трамваи движутся в обычном режиме, но пешеходам и автомобилистам надо еще потерпеть. Работы планируют завершить до конца октября.

Так, на ул. Воздухофлотской подрядчик продолжает вести работы в части обустройства остановочных платформ и проезжей части.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин:

Владимир Маринин

Владимир Маринин

— Остановочные платформы будут выполнены так же, как на ул. Металлургов. Благодаря этому посадка и высадка из трамвая станет удобнее. Работы ведутся в районе ЖК «Московский» и на перекрёстке улиц Воздухофлотской и Болотова. Всего будет обустроено 14 остановочных пунктов с переходами между остановками.

После окончания работ схема движения будет выглядеть так:

Значок автомобиля на схеме обозначает места переездов через пути, их будет четыре. Значок автобуса — остановки общественного транспорта. Полосы через пути — места перехода через трамвайные пути и дорогу (пешеходные переходы). 

Ремонт на ул. Плеханова также находится в завершающий стадии. Полностью готов участок от ул. Калинина в сторону трамвайного депо. Здесь сделаны автомобильные дороги и пешеходная часть, а также переход через трамвайные пути. В понедельник подрядчик приступит к обустройству остановочных платформ — двух на ул. Калинина и одной на ул. Марата.
Владимир Маринин прокомментировал новую схему организации дорожного движения на участке от ул. Калинина до трамвайного депо:

— НОвая схема организации дорожного движения призвана здесь минимизировать конфликтные точки. До этого тут не было отдельной дороги для машин и пешеходов. Теперь все это есть. Кроме этого, зачастую машины парковались так, что перекрывали трамваю возможность для движения. Теперь такая ситуация исключена.

В настоящее время обустроен пешеходный переход через трамвайные пути в районе бывшего онкодиспансера. По словам Владимира Маринина, данный переход обеспечивает пропускную способность для пешеходов. Протяженность отремонтированного участка в этом месте составляет 260 метров. Переход расположен посредине этого участка и расстояние до любого дома составляет порядка 100 метров. 

Также пешеходный переход есть на перекрестке с ул. Калинина, Кирова и Марата. 

Все работы по обустройству пешеходных переходов, остановочных площадок на ул. Плеханова и Воздухофлотской планируют завершить к концу октября.  

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Тулаулица Плехановаулица Воздухофлотская

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