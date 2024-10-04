Студенты ТГПУ им. Толстого будут получать именные стипендии регионального правительства

По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого получат именные стипендии правительства Тульской области. Размер ежемесячной выплаты составит пять тысяч рублей.

Также в регионе установлена дополнительная мера поддержки ученых тульских вузов — ежемесячная денежная компенсация найма жилья.

Меры поддержки оказываются в рамках региональной госпрограммы развития науки и инноваций. Они направлены на подготовку кадров для региона и закрепление ученых в исследовательских лабораториях тульских университетов.

Прием заявок на назначение именных стипендий студентам Университета Льва Толстого продлится до 9 октября. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 15 октября.

Стипендии получат первокурсники, которые учатся по направлению «педагогика» со следующими профилями подготовки: «математика и физика», «математика и информатика», «начальное образование и математика», «биология и химия».

Кандидаты на получение стипендии должны обучаться по целевому договору с условием последующего трудоустройства в Тульской области и не находиться в академическом отпуске. Перечень необходимых документов опубликован на сайте комитета Тульской области по науке и инноватике.

Право на выплату компенсации за найм жилья имеют научные работники с ученой степенью кандидата или доктора наук. Исследования ученых, претендующих на компенсацию аренды, должны вестись в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития РФ, а договор найма жилья — действовать не менее года.

За однокомнатную квартиру предусмотрена выплата в размере не более 20 тысяч рублей, за двухкомнатную — не более 25 тысяч рублей и за трехкомнатную — до 30 тысяч рублей. Подробная информация о мере поддержки размещена в ГИС «Единая централизованная платформа в социальной сфере».