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Синоптики предупредили о сильных ливнях
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили о сильных ливнях

Центральная Россия погружается в осень.

На Русскую равнину после засушливого периода приходят дожди. До сих пор осадков было крайне мало. Как говорят синоптики погодного центра «Фобос», затянувшееся бабье лето — заслуга антициклона, который долгое время управлял атмосферой. Но теперь ситуация начинает меняться.

В Центральной России в ближайшие дни ожидаются сильные ливни. Показания термометров резко понизятся до +14…+15 градусов. Ожидается, что, к примеру, на Москву за день выплеснется до 11 мм влаги — столько обычно собирается в сумме за половину первой декады октября.

Прохладная и дождливая погода будет все выходные. В понедельник возможно кратковременное потепление до +18°, а потом опять похолодает.

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сегодня, в 17:40 +2
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