Синоптики предупредили о сильных ливнях

Фото Алексея Пирязева.

На Русскую равнину после засушливого периода приходят дожди. До сих пор осадков было крайне мало. Как говорят синоптики погодного центра «Фобос», затянувшееся бабье лето — заслуга антициклона, который долгое время управлял атмосферой. Но теперь ситуация начинает меняться.

В Центральной России в ближайшие дни ожидаются сильные ливни. Показания термометров резко понизятся до +14…+15 градусов. Ожидается, что, к примеру, на Москву за день выплеснется до 11 мм влаги — столько обычно собирается в сумме за половину первой декады октября.

Прохладная и дождливая погода будет все выходные. В понедельник возможно кратковременное потепление до +18°, а потом опять похолодает.