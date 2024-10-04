Банк России приглашает туляков проверить финансовую грамотность в онлайн-зачете 

Принять участие в тестировании все желающие смогут с 8 по 29 октября.

Как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть свое дело или начать инвестировать? Прокачать свои финансовые знания и навыки по этим и другим актуальным темам смогут участники онлайн-зачета Банка России.

«В этом году авторы взяли за основу для заданий актуальные жизненные ситуации и комплексно подошли к их рассмотрению. Например, если вы планируете покупать жильё, не лишним будет разобраться в нюансах проведения сделки и страхования, получения налоговых льгот и т. д.

Каждый участник зачета сможет не только проверить свои знания по выбранным ситуациям, но и получить индивидуальные рекомендации.

Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. А старшеклассники смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15-17 октября, разработанном преподавателями НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность», которая дает льготы при поступлении в вузы.

Онлайн-зачет предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Участвовать в зачете можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении – именной сертификат.