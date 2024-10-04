Где в Тульской области пройти бесплатные курсы оказания первой помощи

Минздрав Тульской области опубликовал график курсов на следующую неделю:
7 октября
Тула — в 10.00, ул. Санаторная, д. 3, спортивный комплекс.
Узловая — в 11.00 и 14.00, ул. 14 Декабря, д. 2, Дом культуры.
8 октября — в 8.30 и 11.30
Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 15-г, культурно-деловой центр «Азот».
9 октября
Новомосковск — в 8.30 и 11.30, ул. Куйбышева, д. 15-г, культурно-деловой центр «Азот».
Тула — в 9.00, ул. Металлургов, д. 22, центр культуры и досуга.
10 октября в 10.00 и 13.00
п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2-а, Дубенский районный центр культуры, искусства кино и библиотечного обслуживания.
11 октября
Венев — в 10.00 и 14.00, мкр. Южный, 2-в, помещ.1, межпоселенческий культурно-досуговый центр.
Богородицк — в 10.00, ул. Коммунаров, д. 91, подростково-молодежный центр «Азимут».
Записаться на занятия, получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефонам +7 (950) 918-06-22, +7 (4872) 33-80-25 доб. 312 или на сайте Помоги71.