Где в Тульской области пройти бесплатные курсы оказания первой помощи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они доступны всем жителям независимо от возраста и рода занятий.

Минздрав Тульской области опубликовал график курсов на следующую неделю:

7 октября

Тула — в 10.00, ул. Санаторная, д. 3, спортивный комплекс.

Узловая — в 11.00 и 14.00, ул. 14 Декабря, д. 2, Дом культуры.

8 октября — в 8.30 и 11.30

Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 15-г, культурно-деловой центр «Азот».

9 октября

Новомосковск — в 8.30 и 11.30, ул. Куйбышева, д. 15-г, культурно-деловой центр «Азот».

Тула — в 9.00, ул. Металлургов, д. 22, центр культуры и досуга.

10 октября в 10.00 и 13.00

п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2-а, Дубенский районный центр культуры, искусства кино и библиотечного обслуживания.

11 октября

Венев — в 10.00 и 14.00, мкр. Южный, 2-в, помещ.1, межпоселенческий культурно-досуговый центр.

Богородицк — в 10.00, ул. Коммунаров, д. 91, подростково-молодежный центр «Азимут».

Записаться на занятия, получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефонам +7 (950) 918-06-22, +7 (4872) 33-80-25 доб. 312 или на сайте Помоги71.