Погода в Туле 4 октября: дождливо и прохладно

В пятницу в Тульской области будет облачно. Днём дождь (до 7 мм). Ветер западной четверти, до 12 метров в секунду.
Температура ночью – от +5 до +7 градусов, днём – от +16 до +18. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
В пятницу в Тульской области будет облачно. Днём дождь (до 7 мм). Ветер западной четверти, до 12 метров в секунду.
Температура ночью – от +5 до +7 градусов, днём – от +16 до +18. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
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