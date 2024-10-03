Погода в Туле 4 октября: дождливо и прохладно

Фото из архива Myslo

В пятницу в Тульской области будет облачно. Днём дождь (до 7 мм). Ветер западной четверти, до 12 метров в секунду.

Температура ночью – от +5 до +7 градусов, днём – от +16 до +18. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.