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Милонов об убийстве инвалида в Туле: «У нас такой ориентации половина сцены, что ж их подростки не трогают?»

Милонов об убийстве инвалида в Туле: «У нас такой ориентации половина сцены, что ж их подростки не трогают?»

О происшествии депутат Госдумы высказался в своем телеграм-канале.

3 октября мы написали про инвалида, которого жестоко избили и ударили ножом подростки в его собственной квартире за нетрадиционную ориентацию. Инцидент прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов:

— У нас такой ориентации половина сцены, что ж их подростки не трогают? Куда ни плюнь — одна ориентация, прошу прощения. Мне неожиданно вообще было услышать, что инвалида избили из-за его нетрадиционной ориентации, даже подсознательно не был готов услышать, что на это есть и такое основание. А эти подростки просто придурки и подонки, потому что забивать человека до смерти — это просто бандитизм и гопничество, переросшее в уголовное преступление.

Напомним, 44-летний мужчина, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, познакомился на сайте знакомств с молодым мужчиной (по имеющимся данным, потерпевший был нетрадиционной ориентации) и пригласил его в гости для совместного времяпрепровождения.

Но в квартиру потерпевшего явились разъяренные подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них избил жертву и нанес мужчине ножевое ранение. Остальные снимали процесс на камеру. Кроме этого, подозреваемые украли у потерпевшего мобильный телефон.

Спустя два дня пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

СК возбудил уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 162 УК РФ (разбой).

Правоохранители задержали троих подростков, двоим из них уже избрана мера пресечения в виде ареста. Ходатайство об аресте третьего подозреваемого Пролетарский суд рассмотрит сегодня, 4 октября.

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