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Дмитрий Миляев вручил награды тульским педагогам
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев вручил награды тульским педагогам

В Городском концертном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню учителя.

С профессиональным праздником тульских педагогов поздравил губернатор Дмитрий Миляев. Он отметил, что учителя прививают детям любовь к Родине, уважение к её истории, гордость за нашу великую страну:

– Ваш труд – это не просто работа, это призвание и настоящее искусство. Именно вы растите и воспитываете профессионалов всех отраслей. Передаете детям знания, помогаете им раскрыть свой потенциал и стать настоящими личностями. Благодаря вам они получают качественное образование, учатся мыслить творчески и находить нестандартные решения в сложных вопросах, – сказал глава региона.

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Дмитрий Вячеславович отметил, что в этом году произошли изменения в региональной системе оказания мер поддержки педагогическим работникам. С 1 сентября повысились оклады, введены надбавки для молодых специалистов и работников центров поддержки одаренных детей, увеличен размер региональных выплат за победу и призовые места в конкурсах профмастерства среди педагогов.

По словам губернатора, система поддержки педагогических работников будет совершенствоваться и дальше, а признание учительского труда послужит стимулом для дальнейшего развития российского образования.

Дмитрий Миляев отметил, что в профессию сегодня приходит молодежь. В 2023 году в рамках регионального проекта «ПРОстажер» порядка 270 старшекурсников ТГПУ им. Л. Н. Толстого были трудоустроены в школы на оплачиваемую стажировку, а после окончания вуза ребята пошли трудиться в школы. В этом году проект расширен за счет старшекурсников педагогических колледжей.

В Тульской области более 120 педагогических династий. Представители некоторых из них занимаются педагогикой с конца XIX века.

– Благодарю всех, кто выбрал для себя эту нелегкую, но очень благородную, важную миссию. Дети – это наше будущее – то поколение, которое будет двигать вперед наш регион и страну. Личностные качества и профессиональные задатки, которые ребята получают в школе – это и есть та самая движущая сила. Именно вы, учителя, вращаете эту землю, – сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор также отметил, что от педагогов сегодня как никогда зависит патриотическое воспитание детей. Многие вместе с ребятами занимаются волонтерством: шьют маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и открытки для наших бойцов.

Отличившимся педагогам Дмитрий Миляев вручил государственные, ведомственные и региональные награды.

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