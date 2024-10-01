Фото из архива Myslo.

Завершатся соревнования выставочным матчем по сапполо — азартной игрой на воде.

12 октября на Казанской набережной пройдет Кубок кремлевского канала по сапбордингу. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта Тулы.

В соревнованиях примут участие восемь команд, представляющих спортивные клубы и неформальные объединения сап-сёрферов из Тулы, Рязани, Москвы и Московской области, Коломны, Смоленска.

В программе состязаний несколько видов гонок: гонка с выбыванием, эстафета, гонка преследования. По итогам командного зачета определят победителей и призеров.

Завершится Кубок выставочным матчем по сапполо — азартной игрой на воде, в которой игроки стараются забросить мяч в ворота противника веслами. В противостоянии будут учувствовать ведущие игроки команд Рязани и Коломны, играющие в открытом первенстве Московской области.