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Дом на ул. Демьянова в Туле треснул пополам: жильцов «кормят завтраками» и предлагают брать ипотеку
Фото Юлии Коршуновой и из архива участников материала.

Дом на ул. Демьянова в Туле треснул пополам: жильцов «кормят завтраками» и предлагают брать ипотеку

С крыши в квартиры течёт вода с голубиным помётом, стена треснула от самого верха до фундамента.

«Капремонт подрядчик не сделал — испугался»

Дом № 45-б на ул. Демьянова дышит на ладан — задумываешься о том, какая сила удерживает его фундамент и стены. В доме плохо всё от крыши до фундамента, а на одной из стен образовалась трещина такой глубины, что через подъезд можно заглянуть в квартиру на первом этаже — по-соседски узнать, как дела, или попросить соль.

Больше всего жителей беспокоит, что в этом доме живут семьи с маленькими детьми.

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Это дыра из подъезда в одну из квартир на первом этаже — так глубоко пролегла трещина.

Вот так выглядит потолок в подъезде. От него по стене идет огромная трещина. Находиться здесь некомфортно: кажется, одно неосторожное движение или громкий звук — и потолок рухнет. 

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В этой дыре скапливается вода в дождливую погоду, зимой она замерзает.

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Почтальоны оставляют письма и квитанции у двери подъезда — на этаж подниматься не рискуют.

Татьяна Казакова прожила в этом доме с рождения. Потом вышла замуж и переехала, позже — сняла квартиру неподалёку для своей мамы: оставлять родственников жить в разваливающемся доме девушка не захотела.

Татьяна Казакова

— А люди живут. Мало того что потолок на голову падает, так ещё и управляющая компания придомовую территорию не чистит, уборщиц, чтобы подъезд помыли, не присылает. Мы для нашей УК не выгодны: почти все съехали, дом мало денег приносит. Вот и «забили» на нас.

Соседку Татьяны зовут Елена Калиничева. Она прожила в доме № 45-б с рождения и не может вспомнить, чтобы когда-то его капитально ремонтировали.

Елена Калиничева

— Капремонт нам пообещали только в 2019 году. Но тут уже ремонтировать было нечего: подрядчик пришёл, посмотрел на всё это дело и сказал: «Я тут работать не буду — похоронят меня под этим домом». Заказал экспертизу, по ней дом наконец аварийным и признали.

По результатам экспертизы администрация распорядилась расселить жителей до конца 2024 года. Но потом сроки пересмотрели: неожиданно с чердака на головы жильцов полилась горячая вода из трубы отопления. Полилась вместе с голубиным помётом — ещё обиднее.

Елена рассказывает: 

— Снова прибежали специалисты из КИЗО, посмотрели, сказали: «До конца 2023-го вас расселим». 

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«Комиссия считает необходимым […] сократить срок расселения до 2023 года».

Наступил 2024 год, но жители остались в аварийном доме: не хватило денег на расселение. Тогда они попросили администрацию уточнить, запрашивала ли она межбюджетный трансферт из средств региона по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области». Оказалось, что и тут «по нулям». 

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Ответ на обращение жителей в министерство строительства Тульской области.

Сейчас в маневренном фонде остались комнаты в коммуналках и общежитиях, но жильцы не представляют, как туда переезжать: их двух- и трёхкомнатные квартиры полностью обустроены, заставлены новой мебелью, которую даже некуда будет припрятать на время переселения.

Да и вспоминают они часто расхожее выражение о том, что нет ничего более постоянного, чем временное: сейчас жильцы уверены, что они останутся в коммуналках навсегда. И надеются, что их домом (а точнее, пустующим после сноса участком земли) заинтересуются застройщики. 

Квартира есть — жизни нет

Мама Татьяны Казаковой Ирина Евгеньевна провела экскурсию по своей квартире. 

Ирина Ильюшина

— Тут четыре года уже никто не живёт. Невозможно это! Спасибо Тане, что помогла мне переехать.

«Великая» трещина начинается в квартире Ирины Евгеньевны:

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На потолке остались следы от протечки трубы.

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После всех испытаний он обваливается крупными кусками.

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Вот квартира Елены Калиничевой. Трещина из квартиры Ирины Евгеньевны спускается к ней. Муж Елены соорудил замысловатое устройство: на пару перекладин Калиничевы возложили ответственность за поддержку потолка.

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У соседей с первого этажа в полу дыра в подвал — провалились доски под напольным покрытием. На это место наступать нельзя — нога и правда немного продавливает пол.

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Что по делу

8 августа 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Назначены две экспертизы.

Строительно-техническая судебная призвана ответить на вопросы о том, каково на данный момент техническое состояние МКД, является ли МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и пригоден ли МКД для постоянного проживания в нём.

Строительно-техническая расскажет, имеются ли признаки аварийности несущих конструкций жилого дома и основания для признания его непригодным для проживания. 

Уголовное дело возбуждено в отношении неких чиновников администрации Тулы. Однако следователи ищут конкретное лицо, которое можно привлечь. Среди соседей нет тех, кто верит, что такое лицо найдётся. Да и погоды обвинение не сделает: максимальное наказание по этой статье — штраф и исправительные работы. 

Ипотеку не возьмёте ли?

Зачастую жильцов аварийных домов приглашают на общедомовые собрания — рассказать об условиях переселения, предложить варианты жилья. Однако на самом собрании выясняется, что их заманили на консультацию с представителями банка: вместо обещанных договорённостей им начинают рассказывать про выгодные условия ипотечного кредитования.

Елена вспоминает такое собрание с горьким смехом:

— Это верх цинизма: на собрание пришли пожилые люди, инвалиды с костылями. А им — про ипотеку лет на 20. Вы бы видели! Как только про кредиты заговорили — половина сразу встала и вышла. Они нам: «Ай! ой! Стойте, вы куда?» А мы даже слушать дальше не стали.

История неновая: в 2021 году в такой же ситуации оказались жильцы частных, признанных аварийными домов в Менделеевском посёлке. На очередное собрание представители администрации Тулы пришли с подмогой: дружно посетовали, что жильё из маневренного фонда может не устроить переселенцев по габаритам или расположению, но тут же предложили взять компенсацию взамен маневренного жилья. К разговору подключились банковские клерки и объяснили, как можно выгодно потратить её на первоначальный взнос.

В том же посёлке на ул. Ленина есть дом № 8 — его пытаются признать аварийным уже 16 лет, но жильцы не желают покидать крепкий, пусть и не самый опрятный на вид дом. Сейчас они снова «сражаются» с администрацией Тулы — на основании независимой экспертизы пытаются доказать, что расселять их не нужно.

И тут администрация просит жильцов взять компенсацию в счёт изъятия квартир. Ипотеку прямым текстом не предлагает, но и без этого жильцы чувствуют подвох: чтобы узнать сумму компенсации (которая может оказаться гораздо ниже рыночной стоимости квартир), им нужно сначала на неё согласиться.

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Автор:
сегодня, в 09:00 +10
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аварийное жильеаварийный домкапитальный ремонтрасселение
Место
Тулаулица Демьянова

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