В Туле прошел фестиваль северной ходьбы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле в четвертый раз проходит фестиваль «Северная энергия» накануне Международного дня пожилых людей. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни.

28 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова на старт фестиваля вышли 39 команд.

Участники соревновались в эстафете 4×1, смешанной и женской эстафетах 55+. Также свои силы испытали семейные команды.

«Каждый из вас доказывает на своем примере, что здоровый и активный образ жизни можно вести в любом возрасте и при любых обстоятельствах», — сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.