  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле прошел фестиваль северной ходьбы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле прошел фестиваль северной ходьбы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел фестиваль северной ходьбы

На старт вышли 39 команд.

В Туле в четвертый раз проходит фестиваль «Северная энергия» накануне Международного дня пожилых людей. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни. 

28 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова на старт фестиваля вышли 39 команд. 

e77jlmgh90a00cv2c8qbn14rtgos1o5t.jpg

Участники соревновались в эстафете 4×1, смешанной и женской эстафетах 55+. Также свои силы испытали семейные команды. 

«Каждый из вас доказывает на своем примере, что здоровый и активный образ жизни можно вести в любом возрасте и при любых обстоятельствах», — сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 17:08 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фестиваль северной ходьбыМеждународный день пожилых людей

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Одоевском шоссе в Туле загорелись склады
На Одоевском шоссе в Туле загорелись склады
В октябре туляки смогут увидеть самую яркую комету за последние десятилетия
В октябре туляки смогут увидеть самую яркую комету за последние десятилетия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.