На Одоевском шоссе в Туле загорелись склады

гнеборцы МЧС России потушили пожар на тульском складе
29 сентября около двух часов дня поступило сообщение о возгорании складского помещения на Одоевском шоссе в Туле. Пожарные прибыли на место за 4 минуты.
Около получаса сотрудники МЧС России боролись с огнём.
В результате пожара никто не пострадал, но на складе выгорел потолок и сгорели стройматериалы на площади 5 кв.м.
На месте происшествия работали 35 человек личного состава от МЧС России.
Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.