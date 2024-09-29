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На Одоевском шоссе в Туле загорелись склады

На Одоевском шоссе в Туле загорелись склады

Причина возгорания пока неизвестна.

гнеборцы МЧС России потушили пожар на тульском складе

29 сентября около двух часов дня поступило сообщение о возгорании складского помещения на Одоевском шоссе в Туле. Пожарные прибыли на место за 4 минуты.

Около получаса сотрудники МЧС России боролись с огнём.

В результате пожара никто не пострадал, но на складе выгорел потолок и сгорели стройматериалы на площади 5 кв.м.

На месте происшествия работали 35 человек личного состава от МЧС России.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

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