В октябре туляки смогут увидеть самую яркую комету за последние десятилетия

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Комета будет видна россиянам в период с 9 по 12 октября.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) станет самым ярким объектом на небе не считая Луны. Искать ее следует над западной частью горизонта через полчаса после заката.

Сейчас комета видна в Южном полушарии. К началу октября она будет видна и в Северном. Максимальной яркости она достигнет около 12 октября, когда пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Считается, что она будет достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) считается особенной из-за непревзойденной яркости, кроме того, считается, что у нее будет виден красивый хвост.

2–9 октября: можно наблюдать и снимать с помощью телескопа утром при соблюдении мер предосторожности. Если сбудутся самые оптимистичные прогнозы, комету можно будет увидеть даже днем, рядом с Солнцем.

10–12 октября: появляется на вечернем небе в Северном полушарии вскоре после захода Солнца, очень низко на западном горизонте в созвездии Девы. Небольшое окно для наблюдения, но видна невооруженным глазом! Лучшее время для наблюдения кометы. 12 октября комета достигнет максимального сближения с Землёй.

13–14 октября: комета теряет яркость, но удаляется от Солнца, что облегчает ее наблюдение. Видна невооруженным глазом вечером, примерно через час после заката.

Однако специалисты говорят, что кометы — непредсказуемые космические объекты, и данные о них (особенно об их яркости) могут быстро меняться.