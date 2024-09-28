В Тульской области сохранится высокая степень пожарной опасности

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в регионе сохранится высокая степень пожарной опасности (5-й класс).

В связи с этим спасатели МЧС обращаются к жителям региона и призывают не поджигать сухую траву, так как это провоцирует пожары в лесах, а также возгорание рядом расположенных построек. Ситуацию усугубляет ветер, который быстро разносит огонь на большие расстояния.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного — «112» и «101».