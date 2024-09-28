  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области сохранится высокая степень пожарной опасности - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области сохранится высокая степень пожарной опасности

В Тульской области сохранится высокая степень пожарной опасности

Жителей призывают не поджигать сухую траву.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в регионе сохранится высокая степень пожарной опасности (5-й класс).

В связи с этим спасатели МЧС обращаются к жителям региона и призывают не поджигать сухую траву, так как это провоцирует пожары в лесах, а также возгорание рядом расположенных построек. Ситуацию усугубляет ветер, который быстро разносит огонь на большие расстояния.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного — «112» и «101».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 11:17 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ГУ МЧС России по Тульской областипожарная безопасность

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За сутки тульские спасатели потушили пять техногенных пожаров
За сутки тульские спасатели потушили пять техногенных пожаров
Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Тулы, оставшейся без жилья
Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Тулы, оставшейся без жилья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.