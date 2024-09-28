  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Тулы, оставшейся без жилья - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Тулы, оставшейся без жилья
Фото СК России.

Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Тулы, оставшейся без жилья

Девушка пять лет не может получить жилье.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе сироты из Тулы. 

С 2019 года девушка состоит в очереди на получение жилья, и по решению суда ей должны были предоставить квартиру до конца марта 2024 года. Ей предлагали варианты жилья в нескольких районах области, однако она с малолетним ребенком зарегистрирована в Туле.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сиротажильебастрыкин
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области сохранится высокая степень пожарной опасности
В Тульской области сохранится высокая степень пожарной опасности
Юных туляков приглашают на просмотр в секцию волейбола
Юных туляков приглашают на просмотр в секцию волейбола
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.