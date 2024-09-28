Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Тулы, оставшейся без жилья

Фото СК России.

Девушка пять лет не может получить жилье.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе сироты из Тулы.

С 2019 года девушка состоит в очереди на получение жилья, и по решению суда ей должны были предоставить квартиру до конца марта 2024 года. Ей предлагали варианты жилья в нескольких районах области, однако она с малолетним ребенком зарегистрирована в Туле.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

