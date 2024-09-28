За сутки тульские спасатели потушили пять техногенных пожаров

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В деревне Жировка загорелось строение. Пожар тушили 9 человек и 3 единицы техники МЧС России. Никто не пострадал, но строение выгорело внутри по всей площади.

В Туле на Пушкинском переулке в поселке Менделеевский пожар в частном доме тушили 7 огнеборцев МЧС России, привлекались 2 единицы техники. Никто не пострадал. Образовался прогар в стене на площади 1,5 кв. м.

На улице Ложевая загорелся мусорный контейнер. Тушил один пожарный расчет.

В деревне Сумбулово Куркинского района горел сарай. На месте происшествия работали 5 пожарных расчетов МЧС России. Никто не пострадал. Постройка выгорела внутри по всей площади, обрушилась кровля.

В селе Липицы Чернского района сгорел легковой автомобиль. На месте происшествия работал один пожарный расчет МЧС России. Никто не пострадал. Выгорел моторный отсек и салон автомобиля.

Спасатели привлекались к ликвидации последствий двух ДТП — в Щекине и в Новомосковске.