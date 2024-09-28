Myslo продолжает следить за судьбой героического пса по кличке «Байкал», который уже больше месяца находится на восстановлении в Центре кинологической службы Управления МВД России по Тульской области.
Напомним, что благодаря помощи волонтеров собака была доставлена в Тулу из зоны проведения СВО, где наравне с российскими бойцами она несла службу.
Хозяин собаки с позывным «Кузбасс» приехал в кинологическую службу, чтобы встретиться со своим питомцем и узнать о его здоровье. Байкал сразу узнал своего хозяина и был очень рад. Боевые товарищи провели вместе несколько часов, после чего наступила тяжелая минута расставания.
Прибывший из зоны СВО пес Байкал встретился со своим хозяином в Туле
Собака сразу узнала хозяина. Боевые товарищи провели вместе несколько часов.
Myslo продолжает следить за судьбой героического пса по кличке «Байкал», который уже больше месяца находится на восстановлении в Центре кинологической службы Управления МВД России по Тульской области.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram