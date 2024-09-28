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Прибывший из зоны СВО пес Байкал встретился со своим хозяином в Туле
Скрин из видео УМВД по Тульской области.

Прибывший из зоны СВО пес Байкал встретился со своим хозяином в Туле

Собака сразу узнала хозяина. Боевые товарищи провели вместе несколько часов.

Myslo продолжает следить за судьбой героического пса по кличке «Байкал», который уже больше месяца находится на восстановлении в Центре кинологической службы Управления МВД России по Тульской области.

Напомним, что благодаря помощи волонтеров собака была доставлена в Тулу из зоны проведения СВО, где наравне с российскими бойцами она несла службу.

Хозяин собаки с позывным «Кузбасс» приехал в кинологическую службу, чтобы встретиться со своим питомцем и узнать о его здоровье. Байкал сразу узнал своего хозяина и был очень рад. Боевые товарищи провели вместе несколько часов, после чего наступила тяжелая минута расставания.

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Автор:
сегодня, в 17:16 +4
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