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В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Чайхана Гилос»
Фото из телеграм-канала «Тула ЭкстремиZм».

В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Чайхана Гилос»

Правоохранители проверили 30 граждан Средней Азии.

В Туле силовики продолжают проводить рейды по местам притяжения мигрантов. 

В этот раз правоохранители нагрянули с проверкой в кафе «Чайхана Гилос» возле фермерского рынка «Привоз». Специалисты проверили 30 граждан Средней Азии.

— Как и всегда, многие из иностранных гостей оказались с нарушениями миграционного и трудового законодательства. Все специалисты-нелегалы отправятся на родину, — сообщает телеграм-канал «Тула ЭкстремиZм». 

Роспотребнадзор также выявил большое количество нарушений. В итоге кафе закрыли из-за антисанитарии.

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Автор:
сегодня, в 18:16 0
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