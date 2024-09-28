В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Чайхана Гилос»

Фото из телеграм-канала «Тула ЭкстремиZм».

В Туле силовики продолжают проводить рейды по местам притяжения мигрантов.

В этот раз правоохранители нагрянули с проверкой в кафе «Чайхана Гилос» возле фермерского рынка «Привоз». Специалисты проверили 30 граждан Средней Азии.

— Как и всегда, многие из иностранных гостей оказались с нарушениями миграционного и трудового законодательства. Все специалисты-нелегалы отправятся на родину, — сообщает телеграм-канал «Тула ЭкстремиZм».

Роспотребнадзор также выявил большое количество нарушений. В итоге кафе закрыли из-за антисанитарии.