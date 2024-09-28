В Туле за вечер пятницы на дорогах поймали трех пьяных водителей

В Туле только за вечер пятницы, 27 сентября, сотрудники ГИБДД выявили 32 административных правонарушения, в том числе, 3 факта управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 фактов управления транспортом без прав, выезды на встречку.

Инспекторы ГАИ зафиксировали нарушения, допущенные самокатчиками и пешеходами.

— Были установлены 2 иностранных гражданина без регистрации и документов, которые были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Рейды по выявлению нарушителей продолжится 28 и 29 сентября.

