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В Туле за вечер пятницы на дорогах поймали трех пьяных водителей

В Туле за вечер пятницы на дорогах поймали трех пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД задержали двух мигрантов.

В Туле только за вечер пятницы, 27 сентября, сотрудники ГИБДД выявили 32 административных правонарушения, в том числе, 3 факта управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 фактов управления транспортом без прав, выезды на встречку. 

Инспекторы ГАИ зафиксировали нарушения, допущенные самокатчиками и пешеходами. 

— Были установлены 2 иностранных гражданина без регистрации и документов, которые были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

Рейды по выявлению нарушителей продолжится 28 и 29 сентября. 
 

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Автор:
сегодня, в 16:18 0
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