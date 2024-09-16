«Большинство проблем преодолено»: прибывший из зоны СВО пес Байкал начал курс дрессировки 

Овчарка успешно осваивает новые команды и закрепляет в памяти уже изученные.

Верный друг и героический «боец» из зоны СВО — овчарка по кличке Байкал начинает постигать курс общей дрессировки в Центре кинологической службы УМВД России по Тульской области.

Начальник отделения ЦКС Максим Бобков рассказал, что патологий у собаки не выявлено, большинство проблем преодолено, что очень обрадовало полицейских и бойцов штурмового отряда, с кем нес службу Байкал.

Напомним, Байкала доверили одному из опытнейших полицейских-кинологов Максиму Бобкову. Он кинолог с двадцатипятилетним стажем. Ранее пес находился в состоянии сильного стресса, отказывался от еды.

— В настоящий момент здоровье собаки стабильно, поэтому в режим дня уже включены занятия по общему курсу дрессировки. Байкал успешно осваивает новые команды и закрепляет в памяти уже изученные, — рассказал Бобков.

Со слов специалистов, после полного восстановления и прохождения курса дрессировки Байкал сможет вновь приступить к несению службы вместе с боевыми товарищами в зоне СВО.