  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Большинство проблем преодолено»: прибывший из зоны СВО пес Байкал начал курс дрессировки  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Большинство проблем преодолено»: прибывший из зоны СВО пес Байкал начал курс дрессировки 

«Большинство проблем преодолено»: прибывший из зоны СВО пес Байкал начал курс дрессировки 

Овчарка успешно осваивает новые команды и закрепляет в памяти уже изученные.

Верный друг и героический «боец» из зоны СВО — овчарка по кличке Байкал начинает постигать курс общей дрессировки в Центре кинологической службы УМВД России по Тульской области.

Начальник отделения ЦКС Максим Бобков рассказал, что патологий у собаки не выявлено, большинство проблем преодолено, что очень обрадовало полицейских и бойцов штурмового отряда, с кем нес службу Байкал. 

Напомним, Байкала доверили одному из опытнейших полицейских-кинологов Максиму Бобкову. Он кинолог с двадцатипятилетним стажем. Ранее пес находился в состоянии сильного стресса, отказывался от еды. 

— В настоящий момент здоровье собаки стабильно, поэтому в режим дня уже включены занятия по общему курсу дрессировки. Байкал успешно осваивает новые команды и закрепляет в памяти уже изученные, — рассказал Бобков. 

Со слов специалистов, после полного восстановления и прохождения курса дрессировки Байкал сможет вновь приступить к несению службы вместе с боевыми товарищами в зоне СВО. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пес БайкалСВОдрессировкакинологи
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Мощная вспышка на Солнце: 16 сентября Землю накроет затяжной геошторм
Мощная вспышка на Солнце: 16 сентября Землю накроет затяжной геошторм
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.