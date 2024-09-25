Туляк предложил назвать новый мост через Упу «Арсенальным»

Фото Дмитрия Дзюбина.

По его словам, это продление исторического цикла.

Туляк Андрей предложил назвать новый мост через Упу «Арсенальным». Такое предложение он отправил в группу Myslo ВКонтакте.

— В российском фольклоре существует притча, пословица, примета: «Как корабль назовёшь так и поплывёт!» Народ предлагает варианты: «Сахарный», «Губернаторский». Почему-то эти названия, по сообщениям СМИ, находятся на первых местах. По морским приметам мост с именем «Сахарный» во время половодья должен растаять. «Губернаторский» — повод для блогеров запустить определённый негатив о должностном лице, вспомнив поговорку: «Лучше войти в историю, чем в неё вляпаться»!

Бесспорное название моста — «Арсенальный». Это продление исторического цикла, в том числе для туристов.

Появились новые маршруты посещения производственных площадей. Возможно, появится экскурсия «Оружейная тропа» с ознакомлением если не режимного предприятия, то показа исторических ворот с доспехами воинов завода «Арсенал». Следующие объекты: Музей оружия, улица Курковая, ведущая к мосту.

Въезды на мост могут быть украшены изделиями оборонных заводов. Далее по маршруту — Ул. Мосина — «Точмаш», «Машзавод», «Оружейный завод».

Напомним, новый мост должны официально открыть на днях. Точная дата пока неизвестна.

Друзья, поддерживаете ли вы такую идею? Пишите в комментариях!