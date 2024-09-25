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В Туле на пешеходном переходе машина сбила самокатчика

В Туле на пешеходном переходе машина сбила самокатчика

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

ДТП произошло в Туле на улице Лейтейзена в среду, 25 сентября, в шестом часу вечера. 

«На Лейтейзна, на пересечении с Революцией самокатчика сбили, реанимация стоит. Самокат каршеринговый, валяется на проезжей части. Машинка стоит», — сообщил Myslo очевидец.

В Госавтоинспекции отметили, что у них о ДТП «нет информации».

Меж тем момент аварии запечатлел регистратор:

На записи видно, что девушка не спешивается, подъезжая к пешеходному переходу, а продолжает движение по нему на самокате. Машина слишком поздно замечает ее, резко тормозит, но не успевает и сбивает ее. Водитель начинает выходить к пострадавшей, но его транспортное средство неожиданно начинает движение. Остановить его удается только через несколько метров. 

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