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В Туле отметят Международный день пожилых людей
Фото: ru.freepik.com.

В Туле отметят Международный день пожилых людей

Для всех желающих проведут мастер-классы по северной ходьбе и Джампинг Рехабу.

В Туле отметят Международный день пожилых людей. Праздник пройдет 1 октября с 10.00 до 15.00 в Городском концертном зале. 

Психологи расскажут, как укрепить межпоколенческие связи. Все желающие смогут пройти скрининг сердечно-сосудистой и дыхательной систем в мобильной амбулатории.

Для всех желающих проведут мастер-классы с опытными инструкторами по северной ходьбе и Джампинг Рехабу. Пожилые туляки смогут поиграть в настольные игры. Для всех гостей будут работать тематические фотозоны, где можно сделать фото на память о посещенном мероприятии и поучаствовать в костюмированных фотосессиях.

Записаться на мероприятия проекта «Тульское долголетие» можно по телефону горячей линии: 8-800-200-52-26. 

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Автор:
сегодня, в 18:35 0
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