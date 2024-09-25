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Для всех желающих проведут мастер-классы по северной ходьбе и Джампинг Рехабу.

В Туле отметят Международный день пожилых людей. Праздник пройдет 1 октября с 10.00 до 15.00 в Городском концертном зале.

Психологи расскажут, как укрепить межпоколенческие связи. Все желающие смогут пройти скрининг сердечно-сосудистой и дыхательной систем в мобильной амбулатории.

Для всех желающих проведут мастер-классы с опытными инструкторами по северной ходьбе и Джампинг Рехабу. Пожилые туляки смогут поиграть в настольные игры. Для всех гостей будут работать тематические фотозоны, где можно сделать фото на память о посещенном мероприятии и поучаствовать в костюмированных фотосессиях.

Записаться на мероприятия проекта «Тульское долголетие» можно по телефону горячей линии: 8-800-200-52-26.