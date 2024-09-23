За неделю клещи покусали 41 туляка

Фото: ru.freepik.com.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратился 41 человек, из них 10 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2987 случаев

присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 4965 случаев.

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (29,5%), на территории садово-огородных товариществ (39,3%), при посещении лесов (11,2%) и других территорий (20%).

— За период мониторинга исследовано 2596 клещей, снятых с людей, и 331 клещ из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 10,9%, анаплазмой — 5,3%, — рассказали в пресс-службе ведомства.