  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Танцы на палубе: фоторепортаж с вечеринки - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 86 - MySlo.ru
  5. Танцы на палубе: фоторепортаж с вечеринки - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 86 - MySlo.ru
  6. Танцы на палубе: фоторепортаж с вечеринки - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 86 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За неделю клещи покусали 41 туляка
Фото: ru.freepik.com.

За неделю клещи покусали 41 туляка

Вредители продолжают нападать на жителей из-за теплой погоды.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратился 41 человек, из них 10 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2987 случаев
присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 4965 случаев.

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (29,5%), на территории садово-огородных товариществ (39,3%), при посещении лесов (11,2%) и других территорий (20%).

— За период мониторинга исследовано 2596 клещей, снятых с людей, и 331 клещ из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 10,9%, анаплазмой — 5,3%, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 13:16 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
клещиУправление Роспотребнадзора по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Больше 150 туляков прошли бесплатный онкоскрининг
Больше 150 туляков прошли бесплатный онкоскрининг
В Туле пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку
В Туле пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.