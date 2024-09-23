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В Туле пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку

В Туле пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку

Спортсмены выступят в лыжероллерном центре «Веденино».

29 сентября на базе лыжероллерного центра «Веденино» пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula — 2024. В программе:

  • 10.30 — регистрация участников, выступления и мастер-классы,
  • 11.00 — официальное открытие Кубка,
  • 13.00 — старт участников в категориях «Юноши 13-14 лет», «Девушки 13-14 лет», «Юноши 15-16 лет»,
  • 14.00 — старт участников в категориях «Мужчины», «Женщины»,
  • 15.00 — старт участников в категории «Мастера».

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Кубок по велоспорту-маунтинбайку проходит в Туле не в первый раз. В прошлом году на состязаниях выступило более 120 спортсменов.

Где: Косая Гора, ул. Максима Горького, 72 (лыжероллерный центр «Веденино»).

Когда: 29 сентября, 13.00.

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