В Туле пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку

29 сентября на базе лыжероллерного центра «Веденино» пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula — 2024. В программе:

10.30 — регистрация участников, выступления и мастер-классы,

— регистрация участников, выступления и мастер-классы, 11.00 — официальное открытие Кубка,

13.00 — старт участников в категориях «Юноши 13-14 лет», «Девушки 13-14 лет», «Юноши 15-16 лет»,

14.00 — старт участников в категориях «Мужчины», «Женщины»,

15.00 — старт участников в категории «Мастера».

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Кубок по велоспорту-маунтинбайку проходит в Туле не в первый раз. В прошлом году на состязаниях выступило более 120 спортсменов.

Где: Косая Гора, ул. Максима Горького, 72 (лыжероллерный центр «Веденино»).

Когда: 29 сентября, 13.00.