Больше 150 туляков прошли бесплатный онкоскрининг

Фото минздрава Тульской области.

У 11 человек выявили подозрения на злокачественные новообразования.

В Туле больше 150 жителей региона прошли бесплатный онкоскрининг, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Женщины смогли пройти маммографию и выполнить УЗИ молочных желёз, сдать анализ на рак шейки матки. Мужчины — сдать анализ крови на ПСА, который является ключевым скрининговым методом при выявлении рака предстательной железы.

Также жители региона прошли низкодозовую КТ органов грудной клетки для определения патологий в легких и сдать анализ на скрытую кровь (скрининг на колоректальный рак).

В ходе диагностики врачи выявили у 11 человек подозрения на злокачественные новообразования. Три биопсии показали злокачественность процесса. Пациентов направили на дополнительные обследования.

