Тульских первокурсников приглашают на «День Добрых Дел»

МамКомпания и ТулГУ приглашает студентов — первокурсников ТулГУ на квест «День Добрых Дел»! В день психического здоровья и в день инклюзивности 10 октября участники квеста познакомятся с деятельностью 12 некоммерческих организаций через интерактивные форматы: викторины, мини-лекции, задания, мастер-классы.



Мероприятие поможет им выбрать для себя некоммерческую организацию по душе, чтобы в рамках всероссийской программы «Обучение служением» которая реализуется в ТулГУ, они реализовали свой потенциал максимально эффективно и получили удовольствие, а волонтерство стало для них полезным досугом.



Студентов ожидают организации: «Тульский оборонительный рубеж», «Центр культурного развития» Витраж», «Открывая сердце», «Пилот71», «Дом у дороги», «Российский Красный Крест», «Кадетский учебный центр имени Е. Ю. Рындина», «Ходи, Тула», «TulaTeens (Тульские подростки)», «Киннор» и «Волонтеры-медики», «ЭКА», «Тульские затейники».



Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Для участников заготовлены тематические эко-шопперы и приятные бонусы от бизнес-партнеров.