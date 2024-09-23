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Тульских первокурсников приглашают на «День Добрых Дел»

Тульских первокурсников приглашают на «День Добрых Дел»

12 некоммерческих организаций подготовили для них викторины, мини-лекции, задания и мастер-классы.

МамКомпания и ТулГУ приглашает студентов — первокурсников ТулГУ на квест «День Добрых Дел»! В день психического здоровья и в день инклюзивности 10 октября участники квеста познакомятся с деятельностью 12 некоммерческих организаций через интерактивные форматы: викторины, мини-лекции, задания, мастер-классы.

Мероприятие поможет им выбрать для себя некоммерческую организацию по душе, чтобы в рамках всероссийской программы «Обучение служением» которая реализуется в ТулГУ, они реализовали свой потенциал максимально эффективно и получили удовольствие, а волонтерство стало для них полезным досугом.

Студентов ожидают организации: «Тульский оборонительный рубеж», «Центр культурного развития» Витраж», «Открывая сердце», «Пилот71», «Дом у дороги», «Российский Красный Крест», «Кадетский учебный центр имени Е. Ю. Рындина», «Ходи, Тула», «TulaTeens (Тульские подростки)», «Киннор» и «Волонтеры-медики», «ЭКА», «Тульские затейники».

Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Для участников заготовлены тематические эко-шопперы и приятные бонусы от бизнес-партнеров.

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