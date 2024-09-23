Прививки от гриппа: около ТРЦ «Макси» продолжит работу передвижной медицинский комплекс

В передвижном комплексе работали медики горбольницы № 9 и Тульской областной клинической больницы № 2 им. Л. Н. Толстого.



В минздраве напоминают: начало осени — наиболее подходящее время для вакцинации против гриппа. Прививка помогает предотвратить тяжелые формы гриппа, снижает риск осложнений, особенно среди уязвимых групп населения.



Мобильный пункт вакцинации будет работать по выходным до 13 октября включительно.



Также прививку от гриппа может сделать каждый желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале Госуслуг и сайте Доктор 71. Кроме того, прививочные бригады выезжают на предприятия и в учреждения, а также на дом к маломобильным жителям.