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Туляки пожаловались на неудобные остановки трамвая на ул. Плеханова и Воздухофлотской
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Туляки пожаловались на неудобные остановки трамвая на ул. Плеханова и Воздухофлотской

Расскажем, когда их приведут в порядок.

23 сентября губернатор Дмитрий Миляев рассмотрел обращения граждан. Несколько обращений поступили от туляков. Они пишут, что после ремонта трамвайных путей на нескольких улицах города стало сложно зайти в трамвай, так как остановочные площадки не приведены в порядок, ступени расположены очень высоко.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил, что до 15 октября в ходе комплексного ремонта покрытия проезжей части будет обустроено 13 трамвайных посадочных площадок на ул. Воздухофлотской и три — на ул. Плеханова. Сейчас проводятся временные работы по их благоустройству асфальтогранулятом и уплотнению.

Кроме того, на этих улицах будет демонтировано несколько стихийных переездов. На ул. Плеханова организованы два участка дороги с односторонним движением и переезд в районе домов № 142 и № 159.

Дмитрий Миляев попросил Илью Беспалова ускорить работы по остановочным площадкам и создать для жителей нормальные условия для посадки в транспорт. А также довести до них информацию о новой организации движения.

Также губернатору поступило обращение от жителей д. Синяевка Узловского района. Они обратились с вопросом о переносе сроков газификации деревни.

Заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Тула» Тимофей Хирский рассказал, что от жителей деревни поступило семь заявок на газификацию, четыре из них уже выполнены, три дома подключат до 26 сентября. Еще в трех домовладениях ведутся строительно-монтажные работы.

Дмитрий Миляев призвал глав администраций муниципалитетов активнее проводить с жителями работу по своевременной подготовке домов к принятию газа. Необходимо не только построить газопровод, но и обеспечить пуск газа в дома.

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сегодня, в 20:43 +1
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