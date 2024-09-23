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Миляев поручил проверить подвалы-укрытия: «Жути нагонять не надо, люди должны знать порядок действий»
Фото Юлии Коршуновой.

Миляев поручил проверить подвалы-укрытия: «Жути нагонять не надо, люди должны знать порядок действий»

Глава региона заявил, что необходимо не просто «отчитаться» о состоянии подвалов, а «приводить их в должное состояние».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании в правительстве поручил проверить, должным ли образом очистили подвалы, которые можно использовать в качестве укрытий.

— Жуть нагонять не надо, но люди должны знать порядок действий в нештатных ситуациях. Надо ускоряться и получить полную картину, — подчеркнул глава региона. 

Губернатор отметил, что необходимо не просто «отчитаться» о состоянии подвалов, а «приводить их в должное состояние». 

Напомним, в начале сентября администрация Тулы опубликовала список подвалов, в которых организованы укрытия на случай ЧС.

Myslo заглянул в некоторые из них — результат нас неприятно удивил. Посмотреть, как выглядят допущенные к эксплуатации укрытия, можно по ссылке. 
 

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Автор:
сегодня, в 13:42 0
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