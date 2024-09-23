500 тысяч туляков научатся оказывать первую помощь

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

— Мы уделяем большое внимание вопросам здравоохранения, привлекаем медицинские кадры, чтобы сохранять здоровье туляков. В чрезвычайных случаях — ДТП, бытовая травма, инфаркт или инсульт — когда люди вызывают скорую, спасение жизни зачастую зависит и от того, как оказана первая помощь. Что сделали те, кто находился рядом с больным или пострадавшим. Летом я поручал подготовить планы по обучению жителей оказанию первой помощи, привлечь к этой работе руководителей предприятий. А минздраву — подготовить инструкторов по обучению оказания первой помощи, — напомнил Дмитрий Миляев.

В выполнении поручения докладывал Дмитрий Марков, зампред правительства Тульской области. По его словам, в регионе создано 29 площадок для обучения. С октября эта работа будет проводиться по всей Тульской области.

— Подготовлены и работают на площадках 575 инструкторов. Традиционно это сотрудники Центра медицины катастроф, а также волонтеры из студенческих организаций, медсестры центров образования. 180 инструкторов подготовлены на предприятиях региона. Еще 75 пройдут обучение в октябре, — пояснил Дмитрий Марков. — В каждом муниципалитете за этой работой закреплен сотрудник. Созданы 4 крупные площадки для обучения вместимостью от 500 до 1000 человек — в Ефремове (ул. Мира. 2), Алексине (мкр. Горушки, ул. Южная, 11), Туле (ул. Санаторная, 5) и Новомосковске (ул. Связи, 10). Сформирован график обучения до 24 декабря 2024 года.

По планам в сентябре обучиться оказывать правильно первую помощь должны были 70 тысяч туляков. Фактически обучение прошли 75 тысяч. В октябре по плану обучение пройдут 100 тысяч человек, еще по 165 тысяч — в ноябре и декабре. Итого к концу года более 500 тысяч жителей Тульской области научатся правильно оказывать первую помощь.

С 20 сентября в Тульской области работает сайт «ПОМОГИ 71». На нем размещены обучающие видео по оказанию первой помощи по тому или иному направлению, есть список мест, где можно пройти обучение оказанию первой помощи и ссылка на онлайн-заявку на обучение.

— Сейчас у нас подано 50 заявок, из них 38 индивидуальных и 12 групповых (от 30 до 400 человек), — пояснил зампред правительства. — Заявители могут выбрать удобные точки для обучения.

— Продолжайте работать с предприятиями. В случае возникновения каких-либо вопросов подключайте соответствующие министерства. Они окажут помощь в организации обучения, — сказал губернатор.

Губернатор поручил разместить информацию о проведении обучения с адресами площадок и графиком занятий в общественном транспорте, жилых домах и спортивных объектах.