В фойе тульского онкоцентра умерла женщина

«Бабушка уже больше часа лежит в холле онкоцентра на Калужском шоссе. Рядом ходят люди. Это нормально?» — таким вопросом задались в городских пабликах.
Myslo обратились за комментариями в минздрав. В министерстве подтвердили факт, что в фойе скончалась пожилая женщина — жительница Плавска. И резонно отметили: до приезда сотрудников полиции тело умершего человека перемещать запрещено.
Причина смерти пока неизвестна.
По информации Myslo, до прибытия полиции рядом с телом находился родственник умершей.