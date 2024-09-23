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В фойе тульского онкоцентра умерла женщина

В фойе тульского онкоцентра умерла женщина

Об этом очевидцы пишут в соцсетях.

«Бабушка уже больше часа лежит в холле онкоцентра на Калужском шоссе. Рядом ходят люди. Это нормально?» — таким вопросом задались в городских пабликах.

Myslo обратились за комментариями в минздрав. В министерстве подтвердили факт, что в фойе скончалась пожилая женщина — жительница Плавска. И резонно отметили: до приезда сотрудников полиции тело умершего человека перемещать запрещено.

Причина смерти пока неизвестна.

По информации Myslo, до прибытия полиции рядом с телом находился родственник умершей.

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