ТулаТЕХ заработал 8,8 миллиарда рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Научно-образовательный центр (НОЦ) «ТулаТЕХ» был создан в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты» для объединения возможностей научных организаций и бизнеса в решении задач развития науки и инноваций.

— По итогам работы в 2023 году НОЦ «ТулаТЕХ» вошел в категорию стабильно развивающихся и занял 4 позицию по оценке Совета научно-образовательных центров мирового уровня под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, — напомнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

О планах центра рассказал генеральный директор НОЦ «ТулаТЕХ» Евгений Григорьев.

— В 2024 году минобрнауки России выделил Тульской области грант в размере порядка 187 млн рублей. Из них 105 млн. руб будут направлены на развитие лабораторной инфраструктуры в тульских университетах и филиале РХТУ в Новомосковске. 30 млн. руб. заложены на создание новых и поддержку существующих студенческих конструкторских бюро. Около 40 млн. руб. будет направлено на дополнительное профессиональное обучение сотрудников предприятий — участников центра, — пояснл Евгений Григорьев.

В состав НОЦ «ТулаТЕХ» входит 41 участник: 11 университетов, 4 научных организации и 26 промышленных предприятий, которые реализуют в рамках центра 26 научно-технологических проектов.

— Мы увидели существенный отклик бизнеса — есть прирост вложений в научно-технологические проекты. Объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию программы деятельности НОЦ «ТулаТЕХ» с 2021 по 2023 годы, составил 8,8 млрд рублей. Участники НОЦ «ТулаТЕХ» получили 920 патентов и создали более 250 новых технологий и видов высокотехнологичной продукции.

Наиболее крупные из них:

разработка путевых машин для ремонта ж/д полотна в движении (АО «Тулажелдормаш»);

импортозамещение корпусных деталей, электроники и алгоритмов обработки медицинских изображений при разработке и производстве аппаратов МРТ, УЗИ, КТ и ИВЛ (ООО «Сондер»);

импортозамещение узлов и деталей общепромышленных станков ВТМ-250 (ООО «Станкотехника»);

разработка и импортозамещение уплотнительных материалов, необходимых для газовой промышленности (ООО «Тензограф»);

переработка отходов металлургических производств — уникальный российский проект, направленный на производство из отходов органоминеральных удобрений, строительных материалов и изделий (ООО «ПМХ»)

импортозамещение лекарственных средств (ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»).

Евгений Григорьев рассказал о планах Центра на ближайшую перспективу. Так, тульский НОЦ — единственный из 15 научно-образовательных центров имеет оборонный профиль. Он активно поддерживает реализацию научно-технологических проектов предприятиями ОПК.

В 2024 году НОЦ «ТулаТЕХ» планирует включить в свою программу 20 новых научно-технологических проектов, ИНТЦ «Композитная долина» намерен завершить проектирование научно-исследовательского кластера.

— Совокупно к 2030 году у нас будет 120 проектов, объем внебюджетных инвестиций должен достичь 35 млрд рублей, а объем отгруженной новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции участниками центра — 1 трлн руб., — заявил Евгений Григорьев. И попросил главу региона поддержать участие НОЦ в различных российских форумах.

Дмитрий Миляев положительно оценил итоги работы НОЦ «ТулаТЕХ» и поддержал инициативы по участию НОЦ в форумах (ПМЭФ, «Иннопром», ЦИПР, Армия и т. д.), а также перераспределению объемов средств грантов Правительства Тульской области в сфере науки и техники с учетом приоритета поддержки научных проектов по направлениям НОЦ и ИНТЦ в соответствии с задачами «Десятилетия науки и технологий».