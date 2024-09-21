Брошенные вне парковки самокаты в Туле будут эвакуировать с улиц

Администрация Тулы подготовила проект постановления «О размещении средств индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения на территории города».

Документ определяет порядок размещения самокатов и других СИМ на улицах Тулы. Для них будут определены места стоянок. Напомним, три таких площадки в качестве эксперимента появились в центре города в начале августа. Целью было создание комфортных условий не только для пользователей СИМ, но прежде всего для пешеходов и работы коммунальных служб.

Размер одного места парковки будет не более 5 на 1,5 метра. Они могут располагаться не менее, чем в 30 метрах друг от друга.

«Нахождение объектов аренды в местах размещения не должно препятствовать нормальному передвижению пешеходов, лиц, использующих для передвижения СИМ, велосипедистов и других участников дорожного движения, входу и выходу из зданий, подземных и надземных пешеходных переходов, общественного транспорта», — говорится в проекте документа.

Запретят парковать самокаты на мостах и узких тротуарах (менее 1,5 метров), на остановках и в радиусе 5 метров от них, менее 10 метров от входа в социально-значимые объекты. Также такие парковки нельзя делать в арках зданий, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, на детских площадках, спортивных площадках, площадках для выгула животных.

«Средства индивидуальной мобильности для организации отдыха и развлечения населения должны размещаться в границах мест размещения объектов аренды, стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры и другие предметы, не предназначенные для крепления средств индивидуальной мобильности», — подчеркивается в проекте документа.

Места расположения парковок должны отражаться в приложении оператора самокатов. Там же надо указать и зоны запрета эксплуатации СИМ. Оператор обязан будет донести до пользователей необходимость соблюдать правила и завершать поездку только в местах размещения парковок.

Ежедневно контролировать размещение самокатов на улицах будет МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности Тулы». При выявлении нарушений, факт фотографируется, а после самокат эвакуируют на специализированную стоянку.

За возврат СИМ оператору придется заплатит 1000 рублей за транспортные и погрузочные работы, а также по 100 рублей за каждый день хранения.