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В Туле начали размечать специальные парковки для электросамокатов
Фото Алексея Пирязева.

В Туле начали размечать специальные парковки для электросамокатов

Одна из таких появилась на Красноармейском проспекте.

В Туле начали размечать специальные парковки для электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и моноколес цветографической разметкой желтого цвета. Их уже обустроили на Красноармейском проспекте, на ул. Советской и др.

Напомним, ранее соответствующие поправки в Правила благоустройства внесли депутаты гордумы. Отмечалось, что брошенные самокаты мешают прохожим, маломобильным гражданам, посадке и высадке пассажиров на остановках, уборке города. 

Администрация Тулы должна была определить места для стоянки и хранения мобильных транспортных средств. 

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Фотограф:
сегодня, в 12:32 +1
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