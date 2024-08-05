Фото Алексея Пирязева.

Одна из таких появилась на Красноармейском проспекте.

В Туле начали размечать специальные парковки для электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и моноколес цветографической разметкой желтого цвета. Их уже обустроили на Красноармейском проспекте, на ул. Советской и др.

Напомним, ранее соответствующие поправки в Правила благоустройства внесли депутаты гордумы. Отмечалось, что брошенные самокаты мешают прохожим, маломобильным гражданам, посадке и высадке пассажиров на остановках, уборке города.

Администрация Тулы должна была определить места для стоянки и хранения мобильных транспортных средств.