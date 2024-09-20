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Аналитики: за год средняя зарплата секретаря в Тульской области выросла до 50 000 рублей
Фото: ru.freepik.com.

Аналитики: за год средняя зарплата секретаря в Тульской области выросла до 50 000 рублей

С начала 2024 года в нашем регионе было открыто 518 вакансий для секретарей.

20 сентября в России отмечают свой профессиональный праздник секретари. Аналитики портала hh.ru выяснили, как изменился спрос на этих специалистов в Тульской области и какую зарплату им предлагают.

По данным сайта, с начала 2024 года в нашем регионе было открыто 518 вакансий для секретарей, это на 23% больше, чем за этот же период в прошлом году (420 вакансий).

При этом секретари не являются остро востребованными специалистами. На начало сентября на одну открытую вакансию для секретарей в Тульской области приходится 10,8 резюме претендентов на эту работу (по России — 12,1 резюме). Это показатель крайне высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места. Норма для рынка труда находится в диапазоне 4-7,9 резюме на вакансию.

Дефицит секретарей на данный момент зафиксирован только в Республике Ингушетия (2,2 резюме на вакансию). А самое большое их количество — в Чеченской Республике (116 резюме на вакансию), Кабардино-Балкарской Республике (82) и Республике Коми (61).

В этом году медианная предлагаемая зарплата для секретарей в Тульской области составила 50 000 рублей, что на 10 000 рублей больше, чем годом раннее.

Наиболее высокие предложения сейчас делают работодатели в Магаданской области (медиана — 81 200 руб.), Камчатском крае (80 000 руб.), Москве (77 700 руб.), Ямало-Ненецком АО (75 000 руб.), Сахалинской области (65 000 руб.), Санкт-Петербурге (63 900 руб.) и Московской области (62 500 руб.).

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