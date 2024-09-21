Движение — жизнь: туляки пробежали «Кросс нации-2024»

Фото Дмитрия Дзюбина.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие в стране. Забег проводится ежегодно с 2004 года, так что в этом году он — юбилейный, двадцатый! Соревнования также прошли в Новомосковске, Кимовске, Киреевске, Узловой, Алексине, Ефремове — всего на старт в этот день вышли порядка 4000 жителей Тульской области.





Участники состязались на дистанциях в зависимости от возраста и уровня подготовки: 300 и 500 м, 1 и 4 км. Победители и призеры в своих возрастных группах получили грамоты, медали и подарки. Лучшим бегунам вручили памятные кубки.

В рамках Года семьи был организован семейный забег.

Семья туляков Хисматуллиных в соревнованиях заняла второе место, пропустив вперед гостей из другого региона. На старт вышли папа Ринат, мама Анастасия и сын Данияр.

Настя:

— Мы уже около трех лет занимаемся бегом и приучаем к этому наших детей. Любим участвовать во всяких марафонах, соревнованиях. Дети занимаются футболом, так что всей семьей в спорте.

Ринат:

— Сначала я начал бегать, потом и Настя подтянулась. Нравится состояние после бега, в перерывах между бегом. Это здоровое состояние! В тонусе держишь и тело, и дух. Начинать было тяжело, не представлял, как это — бежать полчаса, час… Сейчас втянулся и уже не представляю своей жизни без бега. Бегаю 2-3 раза в неделю, расстояния разные. Самое большое — 24 километра. Это я так встретил 2024 год.

Настя:

— Бег — это тот вид спорта, который мне нравится. Люблю поддерживать себя в форме, бежать по парку, любоваться природой. Тут очень много бегунов и с каждым годом их становится все больше. Пока моя самая большая дистанция — 10 километров.





Семья Зацепиных не столько спортивная, сколько любящая проводить время вместе, а значит, любит и соревнования, объединяющие и сплачивающие всех. На «Кросс нации» пришли родители Елена и Николай и четверо детей: Влада, Аким, Дана и Ксюша.

Елена:

— Мы любим разные мероприятия и сегодня здесь по приглашению Ассоциации многодетных семей Тульской области. Хорошая погода, что сидеть дома, когда такой грандиозный забег? Бежать было сложно, потому что мы не очень спортивные. Но мы справились!

Николай:

— Мы любим быть вместе, поэтому мы здесь. Встретили очень много друзей и знакомых, прекрасно проводим время.

Самый спортивный член семьи Аким:

— Я с 12 лет начал бегать и с каждым днем потихоньку увеличивал расстояния. Со временем мне начало это очень сильно нравиться. Каждый день бегаю по 5-7 километров, пока мой рекорд — 12 км. Бег со мной на всю жизнь.

Ксюша:

— Бежали слаженно, самое главное было — финишировать всем вместе, за руку. А это у нас получилось, потому что наша семья очень дружная.

Отдельный старт был организован для дошкольников: самому младшему участнику забега в этом году всего полтора 1,5 года!

Ольга Варламова — мама самого юного участника «Кросса нации». Марку полтора года, но он уже принял участие в забеге для самых маленьких.

— Я многодетная мама, мои старшая и средняя дочки уже бежали «Кросс нации» в прошлом году, ну, а Марк присоединился в этом. Так что сегодня участвовали уже все трое детей. Спорт — это очень важная часть жизни. Мы живем в поселке Барсуки и там у себя бегаем.

11-летняя Кристина Козлянинова стала победительницей на дистанции 500 метров в своей возрастной категории.

— Я третий год занимаюсь легкой атлетикой. У меня уже есть победа с «Шиповки юных» в Саранске, и в Тульской области много раз выигрывала на разных соревнованиях. Очень хотелось принять участие в «Кроссе нации». Перед забегом очень волнительно себя чувствовала, но все-таки решилась пробежать. Надеялась, что попаду в тройку призеров, но выиграла! Я очень люблю заниматься спортом. После школы приходишь на тренировку и оо всем забываешь. Тренируюсь четыре раза в неделю, и на уроки время остается и на отдых.

15-летняя Дарья Батурина из Советска стала лучшей также на дистанции 500 метров, но уже среди девушек постарше.

— Я занимаюсь легкой атлетикой уже около шести лет. Мне очень нравилось в детстве играть в догонялки, поэтому я выбрала для себя спорт, где нужно бегать. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. Спорт — это круто! Родители гордятся мной и поддерживают всегда, даже когда проигрываю. У меня уже очень много кубков и медалей с региональных, областных, всероссийских и даже международных соревнований. А сегодня еще и кубок с «Кросса нации». Я приехала сюда с позитивным настроением. Хорошая погода и моя энергия — все соответствовало хорошему бегу.

Всероссийский день бега «Кросс наций» проводится в России ежегодно для популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом, что является одной из основных задач нацпроекта «Демография».