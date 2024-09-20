Из-за ремонта теплосетей часть Советского округа Тулы останется без горячей воды

В Туле 21 сентября запланирован ремонт теплосетей на пересечении ул. Демонстрации и ул. Вересаева.
В связи с этим с 12.00 21 сентября до 12.00 22 сентября будет ограничено горячее водоснабжение:
- по ул. Гоголевской 65, 74;
- по ул. Бундурина, 31, 40, 45, 56, 56а;
- по ул. С. Перовской 37, 40, 47;
- по ул. Л. Толстого, 107, 117, 126, 132, 134, 146;
- по ул. Фрунзе, 18;
- по ул. Демонстрации, 17;
- по ул. Вересаева, 9;
- по ул. Халтурина, 17;
- ул. Первомайской, 28, 30, 36, 40, 44, 48;
- ул. Вересаева, 11, 15, 18.