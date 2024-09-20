Из-за ремонта теплосетей часть Советского округа Тулы останется без горячей воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле 21 сентября запланирован ремонт теплосетей на пересечении ул. Демонстрации и ул. Вересаева.

В связи с этим с 12.00 21 сентября до 12.00 22 сентября будет ограничено горячее водоснабжение: