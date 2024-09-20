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Из-за ремонта теплосетей часть Советского округа Тулы останется без горячей воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за ремонта теплосетей часть Советского округа Тулы останется без горячей воды

Ремонт запланирован на 21 сентября.

В Туле 21 сентября запланирован ремонт теплосетей на пересечении ул. Демонстрации и ул. Вересаева.

В связи с этим с 12.00 21 сентября до 12.00 22 сентября будет ограничено горячее водоснабжение:

  • по ул. Гоголевской 65, 74;
  • по ул. Бундурина, 31, 40, 45, 56, 56а;
  • по ул. С. Перовской 37, 40, 47;
  • по ул. Л. Толстого, 107, 117, 126, 132, 134, 146;
  • по ул. Фрунзе, 18;
  • по ул. Демонстрации, 17;
  • по ул. Вересаева, 9;
  • по ул. Халтурина, 17;
  • ул. Первомайской, 28, 30, 36, 40, 44, 48;
  • ул. Вересаева, 11, 15, 18.

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сегодня, в 10:46 +1
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