В Тульской области отметят День беременных

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7 октября в России в пятый раз отметят День беременных. Цель праздника — содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной, продвижение мер поддержки.

Как сообщает минздрав Тульской области, в этот день в медучреждениях региона, в том числе в женских консультациях и перинатальном центре, пройдут дни открытых дверей, встречи беременных с акушерами-гинекологами и другими специалистами. Будущие мамы познакомятся с возможностями оказания медицинской помощи и условиями пребывания, примут участие в мастер-классах по уходу за малышом и занятиях по лечебной физкультуре.

Главный врач Тульского областного перинатального центра, доктор медицинских наук Сергей Рыбников отметил, что в перинатальном центре созданы все условия для того, чтобы беременная чувствовала себя максимально комфортно. В ходе регулярных дней открытых дверей женщины могут задать все интересующие их вопросы врачам, посетить родильные боксы и палаты для родильниц. В результате будущие мамы и папы перестают тревожиться перед появлением малыша на свет и настраиваются на позитивный лад.

Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями. На поддержку семей с детьми также направлен нацпроект «Демография».

О мерах социальной поддержки в Тульской области можно узнать на портале Семья71.