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Когда в Тульской области стартует отопительный сезон?
Фото Алексея Пирязева.

Когда в Тульской области стартует отопительный сезон?

Самые важные вопросы об отопительном сезоне — в карточках регионального правительства.

На сегодняшний день во многих муниципалитетах региона завершены строительство и ремонт котельных, заменены тепловые сети, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры. 

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил максимально усилить информирование жителей о порядке включения отопления и отработки инцидентов.

В телеграм-канале и на сайте министерства ЖКХ ежедневно будут размещаться данные о мониторинге среднесуточной температуры, на основании которых каждый глава принимает решение о старте отопительного периода.

Но не позднее пяти дней, когда температура воздуха станет меньше 8 градусов.

Подробнее — в карточках правительства Тульской области:

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сегодня, в 21:03 0
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