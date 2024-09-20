Когда в Тульской области стартует отопительный сезон?

На сегодняшний день во многих муниципалитетах региона завершены строительство и ремонт котельных, заменены тепловые сети, модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил максимально усилить информирование жителей о порядке включения отопления и отработки инцидентов.
В телеграм-канале и на сайте министерства ЖКХ ежедневно будут размещаться данные о мониторинге среднесуточной температуры, на основании которых каждый глава принимает решение о старте отопительного периода.
Но не позднее пяти дней, когда температура воздуха станет меньше 8 градусов.
Подробнее — в карточках правительства Тульской области: