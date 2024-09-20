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Как будут выглядеть обновленные детские площадки в тульских парках
Фото пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки».

Как будут выглядеть обновленные детские площадки в тульских парках

Работы по обновлению площадок планируется завершить до конца 2024 года.

В этому году в Центральном и Рогожинском парках, а также в Баташевском саду реконструируют детские площадки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки».

На каждой площадке сохранят основные составляющие для игр: качели, лестницы, балансиры, горки, игровые и развивающие комплексы. Все элементы удобные, функциональные и интересные для ребят разных возрастов, разработанные с учетом современных требований безопасности к игровому детскому оборудованию.

Пристальное внимание уделят безопасности и надежности конструкций. На всех площадках обустроят травмобезопасное покрытие.

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В ближайшее время в Рогожинском парке и Баташевском саду начнётся демонтаж оборудования, подлежащего замене. Работы по обновлению площадок планируется завершить до 15 декабря 2024 года.

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В Центральном парке уже ведутся работы по обновлению игрового оборудования на площадке, граничащей с площадью Искусств. Там появится современная научная площадка. К обновлению центрального детского городка планируется приступить в октябре. Реконструкция продлится до конца года.

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