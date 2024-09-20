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Команда института развития Тульской области представила проект формирования технологической инфраструктуры региона
Фото правительства Тульской области.

Команда института развития Тульской области представила проект формирования технологической инфраструктуры региона

Несколько месяцев специалисты работали над проектом создания промышленного технопарка, который даст новые возможности для развития производств.

19 сентября в Новосибирске состоялась предзащита проекта создания в Тульской области промышленного технопарка: управленческие команды представили свои концепции в рамках форума InPark — 2024. 

Специалисты завершили обучение по методической программе Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Оператор программы — АНО ДПО «Институт экономики знаний».

Целью курса стало освоение компетенций для создания и развития в регионах промышленной инфраструктуры. В качестве экспертов и спикеров выступило более 40 специалистов с опытом успешного создания промышленных площадок и привлечения мер господдержки.

В состав тульской команды вошли директор департамента инвестиционной деятельности и ГЧП Корпорации развития и поддержки Тульской области Сергей Торин, директор Фонда развития промышленности Тульской области Екатерина Виноградова, генеральный директор ООО «Аурика» Максим Мурзинов и директор АО КБ «Прибой» Михаил Симиновский.

В течение трех месяцев команда работала над проектом создания промышленного технопарка «Рассвет», который направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона и создание новых возможностей для развития промышленных производств.

Министр промышленности и торговли Тульской области Николай Еланцев отметил: регион занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности и демонстрирует высокие темпы промышленного производства.

— По поручению губернатора Дмитрия Миляева продолжается формирование инфраструктуры. Реализация новых проектов позволит развивать новые индустрии, а также масштабировать действующие производства, — сказал Николай Еланцев.

Финальная защита проекта промышленного технопарка «Рассвет» пройдет в Ставропольском крае 17-18 октября.

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