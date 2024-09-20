Команда института развития Тульской области представила проект формирования технологической инфраструктуры региона

19 сентября в Новосибирске состоялась предзащита проекта создания в Тульской области промышленного технопарка: управленческие команды представили свои концепции в рамках форума InPark — 2024.
Специалисты завершили обучение по методической программе Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Оператор программы — АНО ДПО «Институт экономики знаний».
Целью курса стало освоение компетенций для создания и развития в регионах промышленной инфраструктуры. В качестве экспертов и спикеров выступило более 40 специалистов с опытом успешного создания промышленных площадок и привлечения мер господдержки.
В состав тульской команды вошли директор департамента инвестиционной деятельности и ГЧП Корпорации развития и поддержки Тульской области Сергей Торин, директор Фонда развития промышленности Тульской области Екатерина Виноградова, генеральный директор ООО «Аурика» Максим Мурзинов и директор АО КБ «Прибой» Михаил Симиновский.
В течение трех месяцев команда работала над проектом создания промышленного технопарка «Рассвет», который направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона и создание новых возможностей для развития промышленных производств.
Министр промышленности и торговли Тульской области Николай Еланцев отметил: регион занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности и демонстрирует высокие темпы промышленного производства.
— По поручению губернатора Дмитрия Миляева продолжается формирование инфраструктуры. Реализация новых проектов позволит развивать новые индустрии, а также масштабировать действующие производства, — сказал Николай Еланцев.
Финальная защита проекта промышленного технопарка «Рассвет» пройдет в Ставропольском крае 17-18 октября.