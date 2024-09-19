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А ты хорошо знаешь классиков? Туляков приглашают на «Литературный диктант»

А ты хорошо знаешь классиков? Туляков приглашают на «Литературный диктант»

Принять участие в акции могут все желающие.

Сразу в двух филиалах музея — культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» и Доме культуры «Ясная Поляна» — 28 сентября состоится международная просветительская акция «Литературный диктант» (12+). 

Диктант объединяет любителей чтения, желающих проверить, как хорошо они знакомы с текстами классической и современной русской литературы. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов о произведениях Александра Пушкина, Николая Гоголя, Александра Грибоедова, Льва Толстого и многих других авторов.

Записаться на диктант в «Л. Н. Т.» можно по телефону: +7 (4872) 77-33-02.
Принять участие в диктанте, который пройдет в Доме культуре, можно без предварительной записи.

В Культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) диктант начнется в 12:00. В Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) — в 13:00.

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