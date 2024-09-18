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В Тульской области обновляют спортивные маршруты: что сделано?

В Тульской области обновляют спортивные маршруты: что сделано?

В регионе в этом году ремонтируют дороги, ведущие к ФОКам, стадионам, спортивным школам.

Ремонтные работы на таких участках выполняются комплексно и особенное внимание уделяется оборудованию пешеходных переходов, тротуаров, светофорных объектов.

В Алексине выполнен ремонт на улице Арматурной, которая ведет к спортивному центру с плавательным бассейном. На участке уложено два слоя асфальтового покрытия, обустроены тротуары, установлены автобусные павильоны, обустроены пешеходные переходы, совмещенные с искусственными дорожными неровностями, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, опилены деревья и организовано уличное освещение.

В Туле выполнен ремонт набережной Дрейера. По ней юные спортсмены подъезжают к школе олимпийского резерва, где проходят тренировки по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте. На участке увеличена ширина дорожного полотна, обустроены тротуары и парковочные пространства. 

В Новомосковске отремонтировано два участка улицы Свободы, которая ведет к скверу с хоккейной коробкой. Летом здесь играют в футбол, а зимой проводят дворовые матчи по хоккею и катаются на коньках. 

В Дубовке Узловского района выполнен ремонт ул. Горького, которая ведет к поселковому стадиону. Здесь постоянно проводятся спортивные праздники и соревнования. В рамках нацпроекта «Демография» на территории стадиона оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, зона воркаута, футбольное поле, беговые дорожки, а также сделано благоустройство.

Работа будет продолжена и в будущем году.

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